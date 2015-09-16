На Майдані поліцейські поклали на землю таксиста за хамство на їхню адресу (відео)

Очевидці опублікували відео затримання на Youtube.

В описі до запису зазначено, що патрульні зробили таксисту зауваження за паркування авто в недозволеному місці. Вони попросили прибрати машину в інше місце, але у відповідь на це чоловік почав грубіянити і матюкатися.

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Після цього двоє поліцейських намагались заламати таксисту руки і надіти на нього наручники. При цьому їх колега знімала затримання на відеокамеру. Трохи пізніше вона допомагала патрульним утримувати чоловіка, який продовжував чинити опір.

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У той же час перехожі підходили до поліцейських і цікавилися причиною затримання.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліцейський патруль у Києві зупинив кортеж віце-президента УЄФА Григорія Суркіса.