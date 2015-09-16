У Європарламенті розчаровані, що час введення для України безвізового режиму неможливо спрогнозувати

Про це він заявив у середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я читав виступ комісара Гана в Європейській комісії, де він сказав, що не може спрогнозувати, коли українці зможуть відвідувати ЄС без віз. Тоді у мене є запитання - на що ми очікуємо? Якщо тут політична проблема, то тоді наше завдання здійснити політичний тиск, і я сподіваюся, що Комісія зможе внести пояснення у цю заяву чи навіть заперечити її, тому що це заява, яка розчаровує", - сказав Демесмаекер.

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На переконання депутата ЄП, безвізовий режим "буде дуже важливим, більше, ніж символічне досягнення, яке ми можемо дати українському народу".