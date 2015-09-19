Сьогодні в Україні буде по-літньому спекотно: температура досягне +32°С

Про це повідомив Український гідрометцентр.

На Закарпатті сьогодні очікується найвища температура - до +32°С. У східних і північних областях синоптики обіцяють +26...+28°С.

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Вдень 19 вересня у Львівській, Волинській та Рівненській областях очікуються місцями грози, шквали 15-20 м/с.

У столиці без опадів, температура вдень близько +30...+32°С.