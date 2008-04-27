У Великодніх богослужіннях взяли участь близько 11,6 млн. людей

Більш як 30 тисяч працівників міліції забезпечили правопорядок під час богослужінь з нагоди святкування Великодня.

За попередніми даними, порушень громадського порядку під час культових відправ з нагоди святкування Великодня не було, повідомили УНІАН у Департементі зв’язків з громадськістю МВС України.

Починаючи з 18.00 26 квітня в майже 14,5 тис. культових споруд країни почалися Великодні богослужіння, в яких станом на 07.00 27 квітня взяли участь близько 11,6 млн. осіб.

Найчисленніші культові відправи відбулися в Дніпропетровській (взяло участь 1,7 млн. осіб), Львівській (близько 1,7 млн. осіб), Донецькій (понад 955 тис. осіб), Харківській (785 тис. осіб), Тернопільській (643 тис. осіб) областях та в м. Києві - майже 159 тис. осіб.

Охорону громадського порядку та безпеку громадян під час богослужінь з нагоди Великодня на території держави забезпечували більш як 32 тис. правоохоронців, із них близько 2,2 тис. у Києві.

Заходи, присвячені Світлому Христовому Воскресінню, тривають. За попередньою інформацією, у місцях їх проведення порушень громадського порядку та інших протиправних дій не допущено.