В Одесі СБУ затримала міліціонера, який вимагав хабара за повернення вилученого автомобіля

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Одесі на хабарі співробітника Головного управління МВС, інформує прес-центр СБУ.

Міліціонер вимагав 20 тисяч гривень від місцевого мешканця за повернення вилученого автомобіля.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику оголошено про підозру та затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та документування інших можливих епізодів протиправної діяльності співробітника міліції.

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Як зазначають у прес-центрі, затриманого міліціонера раніше зафіксували на відео громадські активісти "Дорожнього контролю" під час отримання грошей від торговців.