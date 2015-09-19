В Одесі СБУ затримала міліціонера, який вимагав хабара за повернення вилученого автомобіля
Затриманого міліціонера раніше зафіксували на відео громадські активісти "Дорожнього контролю" під час отримання грошей від торговців.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Одесі на хабарі співробітника Головного управління МВС, інформує прес-центр СБУ.
Міліціонер вимагав 20 тисяч гривень від місцевого мешканця за повернення вилученого автомобіля.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику оголошено про підозру та затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та документування інших можливих епізодів протиправної діяльності співробітника міліції.
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Як зазначають у прес-центрі, затриманого міліціонера раніше зафіксували на відео громадські активісти "Дорожнього контролю" під час отримання грошей від торговців.