СБУ розшукує екс-голову НБУ та керівника "Реал банку" за розкрадання 2,8 мільярдів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кримінальне провадження, яке розслідується Генпрокуратурою спільно з СБУ, відкрито за фактом заволодіння Соркіним та Агафоновим коштів Нацбанку України та ПАТ "Аграрний фонд" у розмірі 2,8 млрд грн.

Розкрадання грошей відбувалось за попередньою змовою учасниками злочинної організації, створеної власником ПАТ "Реал банк" та ПАТ "Брокбізнесбанк" Сергієм Курченком.

Ігор Соркін підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу ("заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах"; "створення злочинної організації").

Володимиру Агафонову інкримінуються кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу ("створення злочинної організації"; "заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах"; "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"; "службове підроблення") .