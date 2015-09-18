СБУ розшукує екс-голову НБУ та керівника "Реал банку" за розкрадання 2,8 мільярдів гривень
Співробітники СБУ здійснюють розшук колишнього голови Національного банку України Ігоря Соркіна та голови правління ПАТ "Реал банк" Володимира Агафонова.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кримінальне провадження, яке розслідується Генпрокуратурою спільно з СБУ, відкрито за фактом заволодіння Соркіним та Агафоновим коштів Нацбанку України та ПАТ "Аграрний фонд" у розмірі 2,8 млрд грн.
Розкрадання грошей відбувалось за попередньою змовою учасниками злочинної організації, створеної власником ПАТ "Реал банк" та ПАТ "Брокбізнесбанк" Сергієм Курченком.
Ігор Соркін підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу ("заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах"; "створення злочинної організації").
Володимиру Агафонову інкримінуються кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу ("створення злочинної організації"; "заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах"; "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"; "службове підроблення") .