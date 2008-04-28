Семенюк звинувачує Тимошенко в особистих планах щодо ОПЗ

Усунута урядом від виконання повноважень голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО звинувачує Кабінет Міністрів у спробі продати Одеський припортовий завод компаніям, «наближеним до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО».

Про це сказано в коментарі В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, переданому УНІАН прес-службою Соціалістичної партії України

"Якщо конкурс з продажу Одеського припортового заводу Кабінет Міністрів все-таки проведе, - це буде безпрецедентний приватизаційний скандал в Україні. У ньому в нинішній ситуації можуть взяти участь виключно компанії, наближені до прем`єра", - переконана В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Голова ФДМ назвала таку ситуацію найбільшою корупційною змовою в Україні.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також вважає, що всі сценарії з усуненням з посад нинішнього керівництва ФДМ мають на меті продаж ОПЗ.