Єврокомісія очікує уповільнення економічного зростання

Європейська Комісія очікує уповільнення економічного зростання до 2% в 2008 році та 1,8% - в 2009 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ, представляючи весняний економічний прогноз.

Певне зниження у зростанні ВВП Євросоюзу (у 2007 році ВВП в ЄС зріс на 2,8% - УНІАН) пов’язане зі складнощами на фінансових ринках, уповільненням економіки США та різким зростанням цін на енергоносії.

Водночас, Єврокомісія очікує, що, в цілому, європейська економіка найближчим часом перебуватиме у гарному стані, і в 2008-2009 роках створить 3 млн. робочих місць додатково до створених в 2006-2007 роках 7,5 млн.

Єврокомісія також вважає, що цього року інфляція в ЄС сягне позначки в 3,6%, переважно через зростання цін на енергоносії та продовольство. Разом з тим, вже в 2009 році очікується зниження інфляції до рівня 2007 року – 2,4%.

“Хоча наша економіка продемонструвала стійкість відносно зовнішніх факторів, і ми навіть очікуємо, хоч і повільніше, але зростання робочих місць, водночас ми маємо дуже уважно проводити макроекономічну політику з метою уникнення інфляційної спіралі, яка негативно позначиться, перш за все, на сім’ях з низьким рівнем прибутків”, - сказав Й.АЛМУНЬЯ.

Як повідомляв УНІАН, у своєму осінньому прогнозі Єврокомісія вважала, що зростання ВВП в 2008 році може сягнути 2,5%, в 2009 – 2,3%.