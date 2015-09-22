Мешканцям зруйнованого після боїв у 2014 році Комінтернового допоможуть відремонтувати розбите селище

Місцеві жителі заявили, що готові докласти всіх зусиль, щоб відновити селище, повідомляє 0629.

Сьогодні відновлювати необхідно більше 50 будинків, які були зруйновані снарядами «Граду» у ході бойових дій у вересні 2014 року.

Зазначається, що завдяки взаємодії з керівником центру цивільно-військового співробітництва Олександром Домніковим були затверджені списки для допомоги місцевим мешканцям, до них увійшли 300 осіб, які мають прописку у селі.

"У нас великі перспективи, щоб повернути життя в селище. Сьогодні в Комінтернове завозять воду і хліб", - зазначила одна з місцевих мешканок.

Раніше, 15 вересня, стало відомо, що жителям Комінтернового дозволили безперешкодно перетинати першу лінію оборони Маріуполя.