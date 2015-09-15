Жителям Комінтернового дозволили безперешкодно перетинати першу лінію оборони Маріуполя

Про це сьогодні на засіданні штабу оборони Маріуполя заявив керівник центру цивільно-військового співробітництва Олександр Домніков, повідомляє 0629.com.ua.

Відзначається, що керівництвом сектора затверджено документ, розроблений фахівцями центру ГВП по перетинанню ротного опорного пункту (РОП) для мешканців Комінтернового.

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Згідно з повідомленням, на цьому тижні проходить тестовий варіант апробування на практиці правил проходу через РОП. Виявляються недоліки та невраховані нюанси.

Жителі Комінтернового тепер можуть безперешкодно переміщатися через першу лінію оборони Маріуполя.