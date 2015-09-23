Блокада Криму: Всі фури, які стояли на "Чонгарі", повернулися на материкову Україну

Про це повідомив Начальник Головного управління МВС в Херсонській області Ілля Ківа, передає "112 Україна".

"Ситуація залишається контрольованою. На сьогоднішній день офіційно заявляю, що на "Чонгарі" у нас нуль автомобілів вантажних, протестувальники продовжують проводити акцію протесту. На "Каланчаку" у нас залишилося 25 машин, також протестувальники продовжують проводити акцію протесту", - сказав Ківа.

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Також Ківа повідомив, що на КПП "Чаплинка" стоять 49 фур, з яких 40 намагаються провезти до Криму газобетон.

"Сьогодні будемо працювати з постачальником, господарем даного вантажу, тому що він поставив завдання: ні за яких обставин водіям не розгортатися. Це підприємство знаходиться у Новій Каховці, це херсонське підприємство. Тому я думаю, що ми сьогодні разом з прокуратурою і СБУ переконаємо керівника підприємства не створювати конфліктну ситуацію", - сказав начальник облуправління міліції.