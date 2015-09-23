Луганська обласна ВЦА придумала новий спосіб боротьби з контрабандою на непідконтрольні території

Як зазначається у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, очільник області Георгій Тука підписав розпорядження «Про організацію взаємодії місцевих органів державної влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань контролю за переміщенням вантажів (товарів) у населені пункти, розташовані уздовж лінії розмежування сторін, між блокпостами першого і другого рубежів».

"Йдеться про те, щоб унеможливити незаконне переміщення товарів на окуповану територію. Раніше «контрабандисти» проїжджали блокпости першого рубежу з документами на перевезення вантажу, так би мовити, для забезпечення потреб населених пунктів, розташованих уздовж лінії розмежування. Але обсяги цих «потреб» були колосальні. Можна було зустріти цілі фури, які за документами везли продукти до магазину у село, в якому проживає не більше 50 осіб. Куди везли товар? Запитання риторичне", - сказано в повідомленні.

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Обласною ВЦА розроблено механізм, згідно з яким щомісяця буде визначено перелік суб'єктів господарської діяльності, яким дозволено переміщення вантажів (товарів) у населені пункти, розташовані уздовж лінії розмежування сторін з визначенням обсягу перевезеного вантажу. Цей перелік оновлюватиметься щомісяця.

Передбачається, що дані про обсяг товару і необхідну кількість основних продуктів харчування для забезпечення потреб жителів населених пунктів надаватиметься керівниками районних ВЦА, розташованих на лінії розмежування. Список суб'єктів господарської діяльності, яким дозволено перевезення товарів, передаватиметься на блокпости і буде оприлюднений на офіційному сайті Луганської обласної ВЦА щомісяця.

«Я маю намір поставити крапку у боротьбі з незаконним переміщенням товарів у регіоні, а мобільні групи допоможуть мені забити останній цвях у труну «контрабандистів» і їхніх приспішників. Ця маленька війна за велике «бабло» сильно затягнулася і, на жаль, коштувала багато життів», - зазначив Тука.