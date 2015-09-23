Під Львовом знайшли тіло зниклого напередодні глави київського банку - ЗМІ

Про це повідомило місцеве видання ZAXID.net.

Його тіло виявили у селі Раковець, що за 20 км від Львова. Варто зазначити, що неподалік від цього місця раніше знайшли його згорілий автомобіль.

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У міліції наразі не розголошують обставин знахідки тіла.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сущев 18 вересня перебував у справах у Львові, де зник безвісти. 20 вересня його автомобіль віднайшли обгорілим неподалік с. Раковець Пустомитівського району Львівської області.