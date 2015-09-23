Командири однієї з частин Нацгвардії вивозили з району АТО військову техніку, списуючи її на бойові втрати

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці задокументували неправомірне списання на бойові втрати військового майна і техніки, яка насправді була вивезена з району проведення АТО та прихована на території Одеської області в одній з військових частин.

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Ці дії військовослужбовців призвели до заподіяння великої матеріальної шкоди державі.

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Тривають невідкладні процесуальні заходи у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.