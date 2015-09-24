В Краматорському музеї відкрилася виставка плакатів про зону АТО

В Краматорському музеї історії створена постійно діюча експозиція плакатів, подарованих головним редактором журналу "Музеї України" Віктором Тригубом.

Автор робіт - відомий творець плакатів на тему бойових дій в зоні АТО, боєць 92-ї бригади Нацгвардії, арт-директор журналу "Музеї України", Музею плакату та Музею української пропаганди харків'янин Юрій Нерослик, передає kramatorsk.info.

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