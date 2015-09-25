Напередодні вихідних українців потішить тепла погода, на заході - дощі
07:24, 25 вересня 2015Суспільство
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У п'ятницю, 25 вересня, у західних областях України та в Одеській області очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів.
Сьогодні в Києві очікується від +26 до +28 / flickr.com/photos/47748104@N00
Про це повідомили у Гідрометцентрі.
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На території східних областей синоптики пообіцяли від +25 до +27, у центрі країни від +26 до +29, на півдні очікується від +27 до +31, на заході від +23 до +28, у північних регіонах від +26 до +28.
У столиці сьогодні опадів не передбачається, вдень температура сягне від +26 до +28.
Раніше УНІАН повідомляв, що синоптики прогнозують збереження спекотного температурного режиму по всій території України до кінця вересня – початку жовтня поточного року.
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