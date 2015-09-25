Напередодні вихідних українців потішить тепла погода, на заході - дощі

Про це повідомили у Гідрометцентрі.

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На території східних областей синоптики пообіцяли від +25 до +27, у центрі країни від +26 до +29, на півдні очікується від +27 до +31, на заході від +23 до +28, у північних регіонах від +26 до +28.

У столиці сьогодні опадів не передбачається, вдень температура сягне від +26 до +28.

Раніше УНІАН повідомляв, що синоптики прогнозують збереження спекотного температурного режиму по всій території України до кінця вересня – початку жовтня поточного року.