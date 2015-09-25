У Міноборони Росії заявили про будівництво військового містечка на кордоні з Україною

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РІА «Новости».

«Ніякої сенсації в будівництві нового військового містечка, розташованого в Богучар Воронезької області, для розміщення загальновійськового з'єднання Західного військового округу немає. Вся конкурсна документація про будівництво даного об'єкта більше місяця знаходиться у вільному доступі на спеціалізованому ресурсі в мережі інтернет», - зазначив генерал.

Читайте такожРосія посилає свої війська з Криму до Сирії, до Севастополя вже повернули 10 загиблих – Джемілєв

Він додав, що будівництво ведеться в рамках плану з облаштування базових військових містечок.

Як зазначається, крім об'єктів військового призначення буде побудований і торгово-побутовий центр, кінотеатр, спорткомплекс з басейном, школи та дитячий садок.

Читайте такожРосійські слідчі змонтували "документальний фільм" про вбивство Нємцова - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону в російському селищі Сотолі.