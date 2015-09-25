У жителя Чернігова вилучили зброю, боєприпаси та листівки на підтримку "Новоросії" (фоторепортаж)

У 62-річного жителя Чернігова працівники міліції за сприяння колег із СБУ вилучили зброю, боєприпаси, а також комплект листівок сепаратистського змісту.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків Управління МВС в Чернігівській області.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці виявили у раніше засудженого за вбивство чернігівця схрон з боєприпасами. Зокрема, вилучено гранату РГД-5, тротилову шашку, близько 200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 до автомату Калашникова. Також у чоловіка були вилучені листівки на підтримку "Новороссии".

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Власник арсеналу затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу). Зловмиснику загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

Також правоохоронці з’ясовують походження зброї та боєприпасів і плани щодо їх подальшого використання.