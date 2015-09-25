ВВС: на Донбасі виявлено нові останки пасажирів, загиблих внаслідок катастрофи малайзійського Boeing

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на Міністерство безпеки та правосуддя Нідерландів. Зазначається, що зараз ці останки, а також знайдені особисті речі та уламки літака, відправляють з Харкова до Нідерландів.

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Останки виявили неподалік села Грабове на Донеччині, де працювала група нідерландських слідчих та місцеві жителі.

У міністерстві повідомляють, що на даний час неідентифікованими залишаються двоє пасажирів збитого літака. Їхні сім'ї запросили зустрічати літак з Харкова.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.