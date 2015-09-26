Яценюк і Фацевич прийшли на допомогу дівчині-поліцейському в Харкові (фото, відео)
Також журналіст додав, що за словами Фацевича, дівчину відправили до щелепно-лицевої хірургії: розсічення, вибиті зуби.
Під час церемонії представлення нової поліції у Харкові дівчина-поліцейський знепритомніла.
Про це повідомляє журналіст Слава Мавричев на своїй сторінці в Facebook.
"Вона стояла в почесній варті, біля сцени. Непритомність. На допомогу зі сцени кинулися Фацевич і Яценюк. Колеги донесли дівчину до патрульного авто і швидко поїхали. Про стан поки не відомо, але був дуже сильний удар головою об асфальт", - йдеться в повідомленні.
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Також журналіст додав, що за словами Фацевича, дівчину відправили до щелепно-лицевої хірургії: розсічення, вибиті зуби.
Нагадаємо, у центрі Харкова нова патрульна поліція склала присягу в присутності прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і керівництва МВС. Крім того, сьогодні почнеться набір патрулів у Слов'янську і Краматорську.
Під час церемонії представлення нової поліції дівчині-поліцейському стало погано. Вона стояла в почесній варті, біля сцени....Posted by Slava Mavrichev on 26 вересня 2015 р.