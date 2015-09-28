За теракт біля облуправління СБУ в Одесі взяло на себе відповідальність якесь "одеське підпілля"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відео з'явилося в соціальних мережах.

На ньому якийсь чоловік заявляє, що представляє "інформаційний центр одеського підпілля" і зачитує текст. "Інформаційний випуск", за словами невідомого, присвячений роботі "одеських партизанів".

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Чоловік заявляє, що об'єктом для терористичного акту стала адмінбудівля СБУ у зв'язку з тим, що фахівці цієї служби впродовж 2014-2015 років затримали ряд осіб, "які не сприйняли Революцію Гідності і боролися з її наслідками у різний спосіб. Також повідомляється, що мета зловмисників – залякати співробітників СБУ, зокрема за те, що влітку було заявлено про ліквідацію так званого "одеського підпілля".

"Саме тому ми відправили в Одесу 40 кілограм вибухівки та констатуємо, що вантаж дійшов за призначенням", - заявляє чоловік. При цьому факт пошкодження житлових будинків, магазинів, офісів і будівлі міської лікарні «партизан» не коментує.

Як повідомляв УНІАН, близько 5-ї ранку 27 вересня до міліції надійшло повідомлення про вибух біля будівлі управління СБУ в Одеській області, розташованого по вул. Єврейській, 43. В будівлі управління було вибито шибки, пошкоджено двері, стіни. Крім того, серйозно постраждали будинки в прилеглих кварталах - житлові квартири, офіси, магазини, міська лікарня №5, а також припарковані поряд автомобілі. За фактом вибуху почато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

За попереднім висновком вибухотехніків, потужність саморобного вибухового пристрою становить від 5 до 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

У СБУ не виключають, що вибух здійснила диверсійна група як помсту за активне виявлення і затримання сепаратистів і диверсантів у регіоні.

Навесні 2014 року якась група "партизани Одеси" в соцмережах взяла на себе відповідальність за вибух осколкової гранати на блокпосту, в результаті якого були поранені 4 людини, серед яких співробітник міліції.

У червні 2015 року якесь "одеське підпілля" заявило про свою причетність до вибухів двох рекламних білбордів в Одесі.