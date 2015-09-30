Пасинку Фірташа Калиновському оголошено підозру у порушенні ПДР, що призвело до смерті людей

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Прокуратура погодила підозру. Відтак Сергію Калиновському, який довгі 8 років переховувався від правосуддя, оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК "Порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті декількох осіб", - повідомив Шевченко.

Він відзначив, що Калиновський зараз перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, а слідчі готують клопотання для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"А якби пасинок Фірташа тоді, у 2007-му, не бігав би від слідства за сприяння впливових захисників, то може вже і вийшов би на волю, відбувши покарання за два занапащені життя. А так - тільки тепер правосуддя наздоганяє. Тільки ж все одно у суді адвокати намагатимуться переконати суддів, що їхній клієнт смертельно хворий і його не можна у СІЗО", - зазначив Шевченко.

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Своєю чергою, у прес-службі МВС нагадали, що 29 вересня патрульна поліція Києва затримала Калиновського за те, що він їхав зустрічною смугою. Водія-порушника доставили спочатку до лікарні, а потім – на допит до слідчого у Міністерство внутрішніх справ.

Зараз Калиновський затриманий і перебуває в одному з ізоляторів тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу.

За вчинення інкримінованого йому злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського та колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5.00 ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. З Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від одержаних травм.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за обвинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні 2007 року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП.

Вночі 29 вересня 2015 року у Дарницькому районі Києва Калиновського було затримано.