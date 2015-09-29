У МВС пояснили, як поліцейським вдалося з'ясувати особу екс-пасинка Фірташа Калиновського

Патрульні поліцейські з'ясували за допомогою мережі Інтернет особу затриманого Сергія Калиновського по фотографії, яку він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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Шевченко посилається на фото Калиновського на Пейзажній алеї і зазначає: «Це фото на тлі квітучої магнолії разом із світською левицею Тетяною Лойко розміщене Сергієм Калиновським у своїй соцмережі на ФБ зіграло злий жарт із втікачем, який довгі 8 років ховався від правосуддя, - саме по ньому патрульні поліцейські індентифікували правопорушника».

Шевченко повідомив, що Калиновського «затримав вночі екіпаж № 207 з 2-ї роти 2-го батальйону Патрульна поліція України за рух по зустрічній смузі у Дарницькому районі».

«З документів Калиновський пред'явив тільки свідоцтво про реєстрацію Porshe Cayene на ім'я Тетяни Лойко. Інших документів не показував. Симулював погіршення здоров'я. Поки його возили у лікарню інший патруль погуглив прізвище власниці джипа і знайшов це фото з Калиновським. Хоча його все одно відвезли би у райвідділок як злісного порушника без документів», - зауважив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського та колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. З Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від одержаних травм.

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Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за обвинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні 2007 року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП.