Перший поліцейський дорожній патруль почне роботу на трасі "Житомир-Київ" 9 жовтня - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Житомирі на презентації нової поліції.

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За його словами, "9 жовтня запрацює поліцейський патруль, перший поліцейський дорожній патруль у країні на трасі "Житомир- Київ", з цієї траси піде ДАI, піде уся обласна міліція і буде вся траса - на департаменті патрульної служби УМВС України".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, у Житомирі стартував набір до нової патрульної поліції.