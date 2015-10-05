Російський суд відхилив апеляцію на продовження арешту Савченко

Про це повідомив у своєму "Твіттері" один з її адвокатів Ілля Новіков.

"Все за планом, продовження арешту залишили без зміни. Суддя збилася, копіюючи нашвидку з чернетки, сказала, що арешт продовжений на 1 місяць", - написав він.

Все по плану, продление ареста оставили без изменения. Судья сбилась, копируя наскоро с черновика, сказала, что арест продлен на 1 месяц — Ilya Novikov (@vertiporokh) 5 октября 2015

Нагадаємо, засідання проходило у закритому режимі.

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Раніше Донецький міський суд Ростовської області під час попередніх слухань продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Надії Савченко на 6 місяців, до січня 2016 року. Російські прокурори оголосили Надії Савченко обвинувальний висновок, за яким їй загрожує до 25 років ув'язнення.