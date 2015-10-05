Російський суд відхилив апеляцію на продовження арешту Савченко

12:39, 05 жовтня 2015
Суспільство
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Ростовський обласний суд Росії відхилив апеляцію захисту української льотчиці, народного депутата Надії Савченко на продовження їй арешту на півроку.

Ростовский суд подтвердил продление ареста Савченко / facebook.com/Batkivshchyna

Про це повідомив у своєму "Твіттері" один з її адвокатів Ілля Новіков.

"Все за планом, продовження арешту залишили без зміни. Суддя збилася, копіюючи нашвидку з чернетки, сказала, що арешт продовжений на 1 місяць", - написав він.

Нагадаємо, засідання проходило у закритому режимі.

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Раніше Донецький міський суд Ростовської області під час попередніх слухань продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Надії Савченко на 6 місяців, до січня 2016 року. Російські прокурори оголосили Надії Савченко обвинувальний висновок, за яким їй загрожує до 25 років ув'язнення.

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