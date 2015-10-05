Адвокат: суд проводить закрите засідання щодо апеляції на продовження терміну арешту Савченко

10:50, 05 жовтня 2015
Суспільство
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Засідання Ростовського обласного суду Росії з розгляду апеляції захисту на продовження арешту Надії Савченко проходить сьогодні в закритому режимі.

REUTERS

Про це повідомив один із адвокатів української льотчиці, народного депутата Надії Савченко Ілля Новіков у "Твіттері".

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"Апеляційне засідання Ростовського облсуду з продовження арешту Надії Савченко проходить за зачиненими дверима", – написав він.

За словами адвоката, у залі суду присутні суддя, секретар, адвокат, прокурор і перекладач.

Нагадаємо, Донецький міський суд під час попередніх слухань продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Надії Савченко на 6 місяців, до січня 2016 року. Російські прокурори оголосили обвинувальний висновок українці, за яким їй загрожує до 25 років ув’язнення.

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