Адвокат: суд проводить закрите засідання щодо апеляції на продовження терміну арешту Савченко

Про це повідомив один із адвокатів української льотчиці, народного депутата Надії Савченко Ілля Новіков у "Твіттері".

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"Апеляційне засідання Ростовського облсуду з продовження арешту Надії Савченко проходить за зачиненими дверима", – написав він.

За словами адвоката, у залі суду присутні суддя, секретар, адвокат, прокурор і перекладач.

Спросил у судьи в чем дело - формально заседание открытое. Ну значит просто быстрее рассмотрим. В результате и так сомнений нет. — Ilya Novikov (@vertiporokh) October 5, 2015

Нагадаємо, Донецький міський суд під час попередніх слухань продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Надії Савченко на 6 місяців, до січня 2016 року. Російські прокурори оголосили обвинувальний висновок українці, за яким їй загрожує до 25 років ув’язнення.