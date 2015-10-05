Адвокат: суд проводить закрите засідання щодо апеляції на продовження терміну арешту Савченко
Засідання Ростовського обласного суду Росії з розгляду апеляції захисту на продовження арешту Надії Савченко проходить сьогодні в закритому режимі.
Про це повідомив один із адвокатів української льотчиці, народного депутата Надії Савченко Ілля Новіков у "Твіттері".
Читайте такожАдвокат Савченко назвав можливу дату її екстрадиції
"Апеляційне засідання Ростовського облсуду з продовження арешту Надії Савченко проходить за зачиненими дверима", – написав він.
За словами адвоката, у залі суду присутні суддя, секретар, адвокат, прокурор і перекладач.
Спросил у судьи в чем дело - формально заседание открытое. Ну значит просто быстрее рассмотрим. В результате и так сомнений нет.
— Ilya Novikov (@vertiporokh) October 5, 2015
Нагадаємо, Донецький міський суд під час попередніх слухань продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Надії Савченко на 6 місяців, до січня 2016 року. Російські прокурори оголосили обвинувальний висновок українці, за яким їй загрожує до 25 років ув’язнення.