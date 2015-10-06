У Миколаєві вантажівка зіткнулася з маршруткою: 2 людини загинули, ще 20 постраждали

У Миколаєві 5 жовтня о 20:55 водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz 809 зіткнувся з маршрутним автобусом РУТА 25, який рухався попереду в попутному напрямку. Про це повідомили в прес-службі МВС в Миколаївській області.

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Після ДТП водій автомобіля вантажівки збільшивши швидкість залишив місце пригоди. Він проїхав кількасот метрів та покинув транспортний засіб.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм загинули дві жінки-пасажири маршрутки. За допомогою в медичні установи звернулися ще 20 пасажирів автобуса.

Невдовзі правоохоронці встановили та в порядку ст. 208 КПК України затримали водія вантажного автомобіля. Ним виявився 38-річний місцевий житель.