До 2020 року Збройні сили України повинні досягти стандартів НАТО - Порошенко

Про це президент сказав на початку засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ), де розглядалася нова редакція воєнної доктрини, повідомляє «112 Україна».

"Червоною ниткою через цей стратегічний документ (воєнну доктрину) йде тема євроатлантичної інтеграції, необхідність приведення всієї нашої оборонно-військової системи у відповідність із стандартами НАТО, досягнення критеріїв членства. Саме це завдання до 2020 року забезпечити повну сумісність Збройних сил України з відповідними силами країн – членів НАТО", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, РНБО запропонувала Порошенку затвердити нову редакцію воєнної доктрини України, якою передбачено визначення Російської Федерації воєнним противником України.