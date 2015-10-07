Жителі Красногорівки Донецької області повертаються до своїх будинків

Про це повідомили у прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області.

Зазначається, що наразі у місті працюють лише дві школи з п’яти, тож постає питання швидкої реконструкції та відкриття навчальних закладів, які зазнали суттєвих пошкоджень у ході обстрілів терористів.

"Міліціонери не залишаються осторонь цих проблем та надають будь-яку допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Також вже налагоджено співпрацю зі школами.

"У навчальних закладах чергують співробітники кримінальної міліції, до шкіл наближені маршрути патрулювання. Міліціонери вчать дітей правил безпеки та влаштовують цікаві заходи, щоб вберегти їхнє життя і здоров’я та допомогти адаптуватися після обстрілів бойовиків", - наголосили у міліції Донеччини.