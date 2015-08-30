Бойовики хочуть 1 вересня обстріляти школи, щоб закликати Росію ввести своїх "миротворців" - Лисенко

Бойовики "ДНР" планують 1 вересня обстріляти школи, звинувативши в цьому українську сторону та з метою заклику введення російських "миротворчих військ".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За інформацією українських спецслужб, бандформування "ДНР" розробило план проведення провокаційних заходів до 1 вересня. Мова йде про цинічний злочин – обстріли шкіл та інших навчальних закладів регіону, в яких брехливо будуть звинувачені сили АТО. Бойовики планують використати цю провокацію як привід для звернення до РФ з проханням офіційного і відкритого введення так званих "миротворчих військ". Закликаємо всіх до пильності, перш за все – мешканців Сходу", - сказав Лисенко.