До України прийшло осіннє похолодання: температура знизиться до +7

08:04, 07 жовтня 2015
Суспільство
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У середу, 7 жовтня, на всій території України, крім східних областей, синоптики прогнозують вдень від +7 до +21, без опадів.

осень / Фото УНИАН

Про це повідомив Гідрометцентр при ДСНС.

На сході країни сьогодні очікується температура від +7 до +9, у центрі - від +7 до +9. У південних регіонах температура буде триматися біля позначок від +15 до +19, у західних - від +7 до +21, на півночі України пообіцяли від +7 до +10.

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У столиці сьогодні опадів не передбачається, температура повітря знизиться до +8...+10.

Раніше УНІАН повідомляв, що на всій території України 7-8 жовтня у зв'язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі очікується значне похолодання.

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