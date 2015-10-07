Домовленості "нормандської четвірки" не є закінченням російської агресії - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

"Париж – це, звичайно, не кінець російської агресії, але це шанс. Шанс для того, щоб ми його використовували разом, для того, щоб українські прапори з'явилися в Донецьку, Луганську і Сімферополі. Тому я зупинюся на трьох ключових блоках домовленостей", - сказав Клімкін.

Зокрема, йдеться про безпеку. "Зараз ми перебуваємо в іншій логіці, і я дуже сподіваюся, що ми перебуваємо в логіці перемир'я, коли не гинуть наші солдати, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію, досягти реальної деескалації", - заявив Клімкін.

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Міністр також наголосив на необхідності початку розмінування під егідою Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Звичайно, заборона використання засобів радіоелектронної боротьби проти безпілотників ОБСЄ. Ви всі знаєте, що безпілотники ОБСЄ вже побачили купу російського озброєння, і об'єктивно відкрили це для світу", - сказав Клімкін.

Він також сказав, що "в Парижі російської делегації були надані нові докази, і не тільки нами, але і, в тому числі, канцлером Німеччини".

На переконання Клімкіна, головна домовленість - це повний доступ спостерігачів ОБСЄ до всіх територій на Донбасі, включаючи райони, прилеглі до російсько-українського кордону.