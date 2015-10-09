Напередодні вихідних в Україні буде сухо і прохолодно: у столиці +6
08:00, 09 жовтня 2015Суспільство
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Сьогодні на всій території України температура вдень від +5 до +14, без опадів.
У Києві сьогодні від +6 до +8 / Фото УНІАН
Про це повідомили у Гідрометцентрі при ДСНС.
На сході країни синоптики пообіцяли від +5 до +8, у центрі - від +5 до +8, у південних областях сьогодні очікується від +9 до +13, західних - від +5 до +14, у північних регіонах - від +5 до +8.
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У столиці сьогодні опадів не передбачається, температура становитиме від +6 до +8.
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