Напередодні вихідних в Україні буде сухо і прохолодно: у столиці +6

Про це повідомили у Гідрометцентрі при ДСНС.

На сході країни синоптики пообіцяли від +5 до +8, у центрі - від +5 до +8, у південних областях сьогодні очікується від +9 до +13, західних - від +5 до +14, у північних регіонах - від +5 до +8.

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У столиці сьогодні опадів не передбачається, температура становитиме від +6 до +8.