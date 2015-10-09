Українські біженці повертаються з Росії на Донбас
13:01, 09 жовтня 2015Суспільство
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Громадяни України, які були змушені раніше залишити територію Донецької і Луганської областей, повертаються з Росії на Донбас.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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“Режим тиші, який встановився на сході України, сприяє поверненню на Батьківщину біженців з території Росії. Українці, які не отримали обіцяних благ від російського уряду, весь цей час відчували лише вороже ставлення до себе, повертаються на рідну землю”, - сказав Лисенко.
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