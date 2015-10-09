У Москві відкрили пам'ятник Борису Нємцову

У п'ятницю 9 жовтня на Троєкуровському кладовищі в Москві відкрили пам'ятник російському опозиціонеру Борису Нємцову. Про це повідомляє ТАСС.

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Пам'ятник виконано зі шматка темно-рожевого граніту, що зображає частину огорожі Великого Москворецького мосту, на якому ввечері 27 лютого 2015 року загинув Нємцов.

На пам'ятнику - напис "Нємцов", поруч - п'ять символічних отворів, що нагадують про п'ять куль, якими був убитий політик.

"Нємцов залишиться в історії Росії як людина, що володіла непорушними фундаментальними якостями: він був чесний, він був безмірно вільний і непідкупний", - зазначив колишній віце-прем'єр РФ Сисуєв.

Пам'ятник Нємцову було створено завдяки допомозі його товаришів Альфреда Коха і Олега Сисуева.

Пам'ять опозиціонера прийшли вшанувати прийшли близько двох десятків друзів і соратників.

Зазначимо, вулицю з російським посольством у Києві можуть перейменувати на честь Нємцова.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.