Російські слідчі змонтували "документальний фільм" про вбивство Нємцова - ЗМІ

Він був змонтований з кадрів десятків відеокамер, які зафіксували, за версією слідства, підготовку ймовірних вбивць до нападу на опозиціонера і їхній відхід з місця злочину, передає "КоммерсантЪ".

Про значну відеобазу слідства стало відомо під час допиту Анзора Губашева, ймовірного водія кілера, який відбувся 17 вересня. У цей день обвинувачений, наслідуючи приклад Заура Дадаєва, застрелив, як вважають в СКР, Бориса Нємцова, вирішив відмовитися від своїх свідчень. Губашев, як раніше Дадаєв, повідомив, що зізнався під тортурами і психологічним тиском.

Тоді слідчий і вирішив продемонструвати йому відеофільм, що наочно підтверджує, як вважає СКР, саме первинну, викладену обома обвинуваченими ще навесні хронологію подій.

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Фільм починається з останнього стеження за Нємцовим і виявлення учасниками змови - свій останній вечір Борис Нємцов, нагадаємо, провів у Bosco Cafe, в якому вечеряв з подругою. На зйомках, що ведуться з десятки відеокамер, видно, як 27 лютого в період з 22:39, 22:51 якісь чоловіки переміщуються по лівій стороні Червоної площі, курсуючи від Цуму, в якому розташоване кафе, до Василівського спуску і назад.

За версією слідства, на кадрах були зображені обвинувачені Беслан Шаванов (він загинув при затриманні), що стежив за Борисом Нємцовим, і Анзор Губашев, який навмисне прийшов від припаркованого на Василівському узвозі автомобіля, щоб допомогти ідентифікувати майбутню жертву.

Через 40 хвилин Нємцов був застрелений за півкілометра від місця зйомки, на Великому Москворецькому мосту. Сам момент замаху у фільмі відсутній, зате на наступних кадрах, знятих біля будинку N30 у Трубніковському провулку, видно, як в 0:29 знову ж схожі на Беслана Шаванова та Анзора Губашева чоловіки паркують автомобіль ZAZ Chance і швидко йдуть.

Вранці наступного дня фігуранти справи виходять з дому на Віяловій і до полудня з'являються в аеропорту Внуково. У цей день вони, як стверджує слідство, відлетіли в Чечню.

Зазначимо, що показаний Анзору Губашеву відеофільм не сприяв зміні ним своїх намірів. Від показань він все одно відмовився, а на показаних йому кадрах нікого не впізнав.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.