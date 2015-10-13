Експертиза підтвердила свідчення Дадаєва у справі Нємцова

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Експертизи у кримінальній справі про вбивство Бориса Нємцова виявилися проти головного обвинуваченого Заура Дадаєва.

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Відзначається, що ситуаційна експертиза поставила під сумнів його відмову від свідчень: як з'ясувалося, характер отриманих жертвою поранень відповідає тій схемі замаху, яку він виклав СКР.

У той же час балістична перевірка підтвердила ідентичність патронів, використаних при вбивстві і вилучених згодом в квартирі матері Заура Дадаєва.

Експерти встановили, що політик є дійсно загинув від шести завданих йому з "неблизької відстані" вогнепальних поранень. При цьому положення жертви під час стрільби змінювалося: спочатку потерпілий був звернений до "дульного зрізу" пістолета задньою поверхнею тіла, а потім — лівою передньобоковою.

Медико-криміналістична судова експертиза встановила, що "об'єктивні медичні дані про механізм заподіяння вогнепальних ушкоджень" Борису Нємцову "відповідають обставинам" його вбивства, викладених Дадаевим на допитах 7 і 8 березня.

Зазначимо, згідно з первинними показаннями Дадаєва, від яких він потім відмовився, 27 лютого він став "швидко наганяти" Бориса Нємцова і його супутницю, що йшли за Великим Москворецьким мостом. Опинившись "приблизно в п'яти метрах від них", обвинувачений, за його словами, вистрілив три рази у спину політику. Коли той впав і спробував піднятись, вистрілив у жертву ще два-три рази, після чого сів до автомобіля ZAZ, що під'їхав.