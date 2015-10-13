У Ахметова намагаються відсудити шахту

Про це свідчать матеріали справи, опубліковані у Державному реєстрі судових рішень, пише "Економічна правда".

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Відповідачі у справі - Міністерство енергетики та вугільної промисловості і ТОВ "ДТЕК" "Ровенькиантрацит".

Повідомляється, що суд відкрив провадження 31 серпня. В якості третьої особи за клопотанням "Центренерго" до процесу залучили і держпідприємство "Ровенькиантрацит", яке передало ДТЕК своє майно за договором концесії.

Причиною клопотання стало те, що у компанії є борги перед ДП "Ровенькиантрацит" на загальну суму 67,3 млн гривень. При цьому за договором концесії право вимоги боргу перейшло до новоствореного ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит". Ця ж сума фігурує у справі про банкрутство "Центренерго", яке також розглядається в Госпсуді Києва.

На наступне судове засідання 21 жовтня суд зобов'язав Міненерго надати копії текстів Концесійного договору та інших документів, підписаних 1 грудня 2011 року.

Видання повідомляє, що ДТЕК і Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 1 грудня 2011 року підписали договори про концесію цілісних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" строком на 49 років.

Керувати майном державних вугільних підприємств стали компанії ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит".

Додамо, що "ДТЕК Ровенькиантрацит" знаходиться в Луганській області на території, непідконтрольній українській владі. Підприємство видобуває антрацитове вугілля, затребуване українськими ТЕС.