Савченко вимагає від ГПУ провести додаткову перевірку у справі про вбивство Бузини

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йдеться у її запиті на ім’я генерального прокурора, який оприлюднив у Facebook член фракції «Батьківщина», член комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Луценко.

«Прошу здійснити додаткову, чесну, об’єктивну і неупереджену перевірку матеріалів справи, методів розслідування і самих осіб слідчих, прокурорів і суддів, що мають відношення до розслідування вбивства О.Бузини та звинувачення у цьому злочині Андрія Медведька та Дениса Поліщука», – сказано у запиті.

За результатами перевірки Савченко просить на її депутатський запит надати письмову відповідь.

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«Я особисто на собі відчуваю беззаконня і брехливість суду і слідства в Росії і не бажаю, щоб таке відбувалося і в Україні!» – наголосила депутат.

Савченко також нагадує, що за чесне та справедливе правосуддя в Україні свої життя віддало чимало людей. «Герої і патріоти гинули на Майдані і на війні для того, щоб українці мали гідне життя і чесне справедливе правосуддя! Якщо хтось із пережитої старої системи МВС України з цим не згідний, то йому не місце в системі правосуддя майбутньої України!» – переконана Савченко.

У прес-службі нагадали, що 17 червня, в річницю свого перебування в російському полоні, Савченко передала свій перший депутатський запит, який стосувався захисту громадян України, незаконно ув’язнених території Російської Федерації.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві були затримані двоє киян – Медведько і Поліщук. Вони утримуються під вартою.