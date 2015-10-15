У Крим повернуться витверезники

"Дійсно, така проблематика існує у нас. Більше 50% правопорушень вчиняються у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Комісія буде розробляти законопроекти і поправки, буде звертатися на ім'я глави республіки, у федеральні органи влади з метою відновлення роботи витверезників. Дуже важливо хоча б частково відновити роботу цих установ. Я думаю, що це дасть великий ефект в частині збереження життя і здоров'я людей, скорочення правопорушень і збереження сімей", - заявив Шеремет.

Раніше кримські медики звернулися до місцевих "владі" з проханням відновити службу витверезників, що існувала на півострові до 1992 року.

У РФ останній витверезник був закритий у 2011 році, а функції витвереження громадян з МВС було передано медичним закладам.