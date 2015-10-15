У Києві біля озера виявлено 15 мертвих собак, міліція проводить розслідування

Про це повідомляє прес-служба МВС р. Києва.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. До правоохоронців звернулися представники організації захисту тварин.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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В рамках слідчих дій проводиться додатковий огляд місця події із залученням ветеринарної служби, щоб призначити судово-медичну експертизу для визначення причини смерті тварин.

Крім того, проводяться заходи зі встановлення свідків події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.