У Києві біля озера виявлено 15 мертвих собак, міліція проводить розслідування

14:39, 15 жовтня 2015
Суспільство
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У Києві вчора до чергової частини Деснянського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення про виявлення біля озера 15 мертвих собак.

УНИАН

Про це повідомляє прес-служба МВС р. Києва.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. До правоохоронців звернулися представники організації захисту тварин.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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В рамках слідчих дій проводиться додатковий огляд місця події із залученням ветеринарної служби, щоб призначити судово-медичну експертизу для визначення причини смерті тварин.

Крім того, проводяться заходи зі встановлення свідків події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

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