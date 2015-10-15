Тука відмовився відкривати пункт пропуску у Станиці Луганській

15:00, 15 жовтня 2015
Суспільство
438 0

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука не має наміру відкривати тимчасовий пішохідний пункт пропуску на підконтрольну бойовикам територію у Станиці Луганській.

Фото УНИАН

Про це сам начальник Луганської ВЦА написав у Twitter.

"Станиця: підриви на розтяжках. У тому числі - 2 жінки. Як відкрити перехід?", - написав Тука.

Читайте такожВідкриття пункту пропуску в Станиці Луганській перенесли - бояться провокацій

Раніше УНІАН повідомляв, що 15 жовтня дві жінки загинули унаслідок вибуху в селищі Станиця Луганська.

"Сьогодні в смт Станиця Луганська (у районі пам'ятника) по вул. Донецькій на невідомому вибуховому пристрої підірвалися дві жінки-луганчанки 1960 та 1976 р.", - сказано у повідомленні ГУ МВС у Луганській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter