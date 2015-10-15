Тука відмовився відкривати пункт пропуску у Станиці Луганській

Про це сам начальник Луганської ВЦА написав у Twitter.

"Станиця: підриви на розтяжках. У тому числі - 2 жінки. Як відкрити перехід?", - написав Тука.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 15 жовтня дві жінки загинули унаслідок вибуху в селищі Станиця Луганська.

"Сьогодні в смт Станиця Луганська (у районі пам'ятника) по вул. Донецькій на невідомому вибуховому пристрої підірвалися дві жінки-луганчанки 1960 та 1976 р.", - сказано у повідомленні ГУ МВС у Луганській області.