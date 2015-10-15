Дві жінки загинули від вибуху в Станиці Луганській, міліція називає терактом

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС у Луганській області.

"Сьогодні в смт Станиця Луганська (в районі пам'ятника) по вул. Донецькій на невідомому вибуховому пристрою підірвалися дві жінки-луганчанки 1960 та 1976 р.", - сказано в повідомленні.

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Жінки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ст. 258 КК України (терористичний акт).

Нагадаємо, за останню добу це щонайменше третій подібний інцидент в Станично-Луганському районі. У середу ввечері на околиці райцентру підірвалися двоє військовослужбовців, а в Червоній Таловці підірвалася вантажівка з прикордонниками, в результаті чого були поранені три людини.