У Краматорську визначилися з новими назвами міських вулиць

Із знакових центральних вулиць міста можна відзначити наступні: вул. Шкадінова має бути перейменована в Академічну, вул. Соціалістична - у Князя Володимира, 19 Партз'їзду - Ярослава Мудрого, а вулиця Леніна - на вулицю Дружби. Площу ім. Леніна пропонується назвати площа Миру, пише hi.dn.ua.

Цікавим фактом є і те, що деякі об'єкти, які підлягають перейменуванню, не змінять своїх назв. Це стосується деяких вулиць названих лише за прізвищем партійних діячів радянської епохи. Так наприклад вулиця Вознесенського (названа в честь Миколи Вознесенського, заступника голови Ради міністрів СРСР) не змінить свого найменування, однак тепер буде називатися на честь Івана Вознесенського, видатного вченого, лауреата Державної премії (1947).

Повинні з'явиться на карті міста і вулиці з іменами героїв АТО. Так вулиця Калініна тепер носитиме ім'я Михайла Горяйнова, загиблого в бою 2 червня 2014 року, а вулиця Скрипника буде названа на честь бійця ДУК "ОУН" Дмитра Афанасьєва.