Блокада півострова: на адмінкордоні з Кримом встановлять відеоспостереження

Про це 15 жовтня повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає "Крим.Реалії".

За його словами, українські прикордонники беруть участь у засіданнях спільного штабу акції, до якого входять представники Меджлісу і громадських організацій.

«Вчора відбулася така нарада, у ході якої прийнято рішення про встановлення систем відеоспостереження на блокпостах і щодо низки інших службових моментів, які стосуються взаємодії», – сказав Слободян.

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Учасники «громадянської блокади» не пропускають фури на півострів і розбили на адміністративному кордоні з боку Херсонської області наметові містечка. Вони заявили, що не допустять поновлення товарних поставок на окуповану територію. Влада Росії і окупованого нею Криму засудила ці дії.