Блокада Криму: Жодна фура не перетнула адмінкордон з окупованим півостровом

Заступник начальника Херсонської обласної міліції Ілля Ківа у коментарі для "Крим.Реалії" назвав інформацію Россільгоспнагляду про нібито недопущення в окупований Крим продуктів з України "черговою брехнею".

"Це дестабілізація і ще одна брехня окупаційних військ Російської Федерації. І в даному випадку реагувати на подібні заяви - це означає сприяти даному саботажу", – сказав Ківа.

За словами заступника начальника Херсонського управління МВС, з початку блокади "жодна фура не перетнула адміністративний кордон з окупованою територією Криму".

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, коментуючи виданню цю ситуацію, заявив, що такими повідомленнями "російські спецслужби намагаються дискредитувати блокаду Криму".

Россільгоспнагляд у понеділок, 5 жовтня, повідомив, що за минулий тиждень російськими державними інспекторами відділу карантинного фітосанітарного нагляду в автомобільних пунктах пропуску на кордоні України з окупованого Криму було "проінспектовано шість транспортних одиниць та проконтрольовано 19,2 тонни і 500 штук продукції рослинного походження, яка слідувала до Криму з України".

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. В акції приймають участь кримські татари, активісти "Правого сектору" та інших організацій.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративну кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.