Краматорськ відвідає легендарний український офіцер Юлій Мамчур

Командир 204-ї бригади тактичної авіації Юлій Мамчур став відомий після минулорічних подій у Криму, коли переконав військовослужбовців своєї військової частини у необхідності бути вірним присязі ("Присягу двічі не складають"), повідомляє kramatorsk.info.

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Марш беззбройних українських військовослужбовців під командуванням Юлія Мамчура проти озброєних до зубів російських окупантів назавжди увійшов в історію України як символ мужності і вірності обов'язку. Очікується, що в Краматорську Юлій Мамчур відвідає деякі промислові підприємства, а потім зустрінеться з городянами в БК і Т НКМЗ (центральний вхід, хол 2-го поверху). Початок зустрічі - о 17 годині.