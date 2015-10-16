Друзі та близькі загиблого в ДТП репера Ларсона наголошують на несправедливому слідстві

Про це вони заявили під час прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, ведучий та друг Ларькіна Андрій Федоров наголосив на тому, що на сьогодні робиться все для того, щоб родина стомилась від страждань та перестала бути активною стороною слідства.

«Зрозуміло, що немає справедливого слідства. Тиснуть морально на батьків Сергія, на його друзів, родичів», - додав він.

У свою чергу адвокат Андрій Циганков висловив переконання, що якби дана ДТП не набула широкого розголосу, справу було б закрито.

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«Ми переконані, що з огляду на те, як ця справа розслідувалась з самого початку, вона готувалась до закриття», - запевнив адвокат.

За його словами, перша обставина, яка про це свідчить, те, що слідчий , який досліджував обставини ДТП на місці лише наступного дня, можливо з «чийогось дозволу», зареєстрував відповідне кримінальне провадження в єдиному реєстрі досудового розслідування. Хоча нічого не заважало йому зробити це того ж дня, як це роблять у справах, коли зацікавлені, щоб було проведено об’єктивне розслідування.

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«Крім цього, адвокатами отримана інформація від поліцейських, які прибули на місце ДТП, як дійсно воно відбувалось, що залишилось на асфальті, які сліди мав зафіксувати слідчий. Та схема, яка була зроблена слідчим, не відповідає цим фотографіям та фотографіям свідків. Вона готувалась для того, щоб відбувалось як завжди: байкер, не контролюючи швидкість, в’їхав у дорогий джип, зламав бампер… Крім того, хотілось би звернути увагу, що та підозра і той розшук, який проводиться зараз відносно Скляренко (жінка-водій, яка була учасницею ДТП) базується на тих матеріалах, які були отримані безпосередньо на місці ДТП, але чомусь цей розшук почався лише після двох тижнів після події. Саме в той день, коли Скляренко не з’явилась вдруге на пред’явлення підозри», - розповів адвокат.

Як він зазначив, для того, аби повністю зрозуміти картину того, що відбулось, необхідно було б отримати інформацію про дзвінки з телефону Скляренко, яка після ДТП розмовляла по ньому.

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«Особа, яка збила байкера Ларсона, безперервно розмовляла по телефону безпосередньо за кермом. Кого потрібно вмовити на те, щоб взяти трафік цього мобільного телефона, який відомий, і встановити, кому вона дзвонила і чиї розпорядження виконували слідчі, коли повертали автомобіль її чоловіку. Більше того, потрібно встановити і трафік телефону її чоловіка, який розмовляв по ньому, розмахував руками і давав весь час комусь вказівки. На жаль, ми як адвокати, обмежені в можливості довести слідчому те, що отримання такого трафіку дасть відповіді практично на все, що відбувалось. На нашу думку, єдине, за що переживає слідчий, що побачить у тому списку знайомі номери телефонів своїх керівників», - додав він.

Адвокат також зауважив, що на даний час учасниця ДТП, внаслідок якої загинув Ларсон, перебуває у розшуку.

«Розшук Скляренко розпочався тоді, коли нам з братом Сергія Ларькіна вдалось отримати інформацію, що вона покинула територію України. Вона внесена в розшукові списки… Є підстави вважати, що процес розшуку кимось вже вирішений. Таке враження, що, виїхавши з країни з чоловіком, вони дали дозвіл, що їх можна шукати... Сьогодні захист готує документи, щоб розшук проходив і на території США, але це процедура дуже довготривала, і ми розуміємо, що якщо є паспорт США, то є підстави вважати, що вона знаходиться вже на території іншої країни, бо їх відпустили і допомогли виїхати», - додав він.

У свою чергу брат загиблого репера Руслан Ларькін наголосив на тому, що особисто спілкувався з братом після ДТП і той підтвердив йому, що його збили.

«Ніхто не приходив у лікарню, не опитував його. Хоча Сергій був у свідомості. Я йому особисто ставив основні питання. Я запитав у нього, чи він винен, і він показав головою , що ні. Я запитав, чи його збили, і він показав, що його збили. Він не міг розмовляти, але міг показувати знаками, писав рукою», - сказав брат.

Друг репера, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі) звернувся з проханням до тих, хто може допомогти отримати роздруківку з мобільного телефону Скляренко.

«Є люди, які мають доступ до паралельних баз даний, які можуть неофіційно допомогти адвокатам… Допоможіть нам, адже самі живете в Україні і чудово розумієте, як працює кумівство. Допоможіть нам з даними білінгу, вийдіть на зв’язок з родичами Сергія, з адвокатами. Ми вам будемо дуже вдячні», - сказав він.

Голова Київської міської спілки ветеранів АТО Ігор Марі повідомив, що наразі у ЗМІ можна побачити багато інформації, яку розповсюджують про репера Ларсона, зокрема, і те, що він ніколи не був в зоні проведення АТО. За словами Марі, це є абсолютною неправдою.

«Він був в зоні АТО і допомагав бійцям. Можу заявити, що він був у самих гарячих точках проведення АТО, але є підрозділи, які були майже всюди, та про які не можна казати», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталася 17 вересня у Києві на розі вулиць Митрополита Василя Липківського і Кудряшова. Жінка за кермом автомобіля Cadillac Escalade в порушення правил дорожнього руху не пропустила зустрічний транспорт і скоїла наїзд на мотоцикліста. Постраждалим виявився 37-річний Ларсон, який від отриманих травм 26 вересня помер у лікарні.

У міліції Києва заявили, що учасниця ДТП відмовляється давати покази, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

6 жовтня Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на затримання жінки-водія, учасниці аварії та доставку її до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Її оголошено в розшук.