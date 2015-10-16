Бердянськ розпочав опалювальний сезон, незважаючи на проблему з газом
15:56, 16 жовтня 2015Суспільство
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Незважаючи на проблеми з газопостачанням, у Бердянську запущено усі міські котельні.
В Бердянську запрацювало опалення / blog.fontanka.ru
Про це повідомляє прес-служба мерії Бердянська.
"Як і обіцяв міський голова Олексій Бакай, опалювальний сезон у Бердянську було розпочато 15 жовтня. Тепло у квартири мешканців міста подано", - сказано у ньому.
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Розпочався опалювальний сезон без аварій, у плановому режимі.
Тим часом триває підключення населення міста до газопостачання. Станом на ранок п'ятниці було підключено більше 2300 абонентів.
Нагадаємо, напередодні Бердянськ повністю залишився без газу.
За інформацією мерії, проблема з газопостачанням курортного міста виникла безпосередньо після проведення ремонтних робіт на магістральному газопроводі.
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