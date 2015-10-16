Бердянськ розпочав опалювальний сезон, незважаючи на проблему з газом

Про це повідомляє прес-служба мерії Бердянська.

"Як і обіцяв міський голова Олексій Бакай, опалювальний сезон у Бердянську було розпочато 15 жовтня. Тепло у квартири мешканців міста подано", - сказано у ньому.

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Розпочався опалювальний сезон без аварій, у плановому режимі.

Тим часом триває підключення населення міста до газопостачання. Станом на ранок п'ятниці було підключено більше 2300 абонентів.

Нагадаємо, напередодні Бердянськ повністю залишився без газу.

За інформацією мерії, проблема з газопостачанням курортного міста виникла безпосередньо після проведення ремонтних робіт на магістральному газопроводі.