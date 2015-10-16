Журналісти дізналися, на яких коштовних автомобілях їздять співробітники СБУ - розслідування
Журналісти дізнались, що співробітники Служби безпеки України їздять на дорогих автомобілях, не дивлячись на скромну офіційну заробітну плату.
Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Espreso.tv.
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За даними журналістів, які оцінили автомобілі на парковці під будівлею відомства, перший заступник голови СБУ, начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ Віктор Трепак їздить на роботу на Toyota Land Cruiser Prado, записаному на родичів.
У той же час, начальник головного управління СБУ в Києві та Київській області Михайло Глуговський стверджує, що парковки біля будівлі взагалі немає, а більшість співробітників спецслужби добираються на роботу на громадському транспорті. Однак журналісти з'ясували, що біля офісу СБУ у розпорядженні працівників відразу кілька парковок.
Разом з тим, як зазначається, зарплати в головному управлінні СБУ в Києві та Київській області варіюються від 4 до 16 000 гривень, йдеться в розслідуванні. При цьому деякі співробітники спецслужби щоранку приїжджають на роботу на автомобілях вартістю від 30 до 100 тисяч доларів.
Нагадаємо, що напередодні СБУ спробувала завадити виходу в ефір даного сюжету про корупцію в своїх лавах.