Журналісти дізналися, на яких коштовних автомобілях їздять співробітники СБУ - розслідування

Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Espreso.tv.

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За даними журналістів, які оцінили автомобілі на парковці під будівлею відомства, перший заступник голови СБУ, начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ Віктор Трепак їздить на роботу на Toyota Land Cruiser Prado, записаному на родичів.

У той же час, начальник головного управління СБУ в Києві та Київській області Михайло Глуговський стверджує, що парковки біля будівлі взагалі немає, а більшість співробітників спецслужби добираються на роботу на громадському транспорті. Однак журналісти з'ясували, що біля офісу СБУ у розпорядженні працівників відразу кілька парковок.

Разом з тим, як зазначається, зарплати в головному управлінні СБУ в Києві та Київській області варіюються від 4 до 16 000 гривень, йдеться в розслідуванні. При цьому деякі співробітники спецслужби щоранку приїжджають на роботу на автомобілях вартістю від 30 до 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, що напередодні СБУ спробувала завадити виходу в ефір даного сюжету про корупцію в своїх лавах.